Из горящей многоэтажки в Анапе эвакуировали 40 человек
Происшествия
23.03.2023 20:15
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Заводской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 23 марта в 17:59.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно задымление на верхнем этаже шестиэтажного дома с мансардой.
Пожарные прибыли на место в 18:03. В 18:19 пожар локализовали на площади 40 кв. м, а в 18:34 возгорание полностью ликвидировали. Сообщается, что из здания эвакуировали 40 человек. Пострадавших нет.
В тушении возгорания участвовали 17 человек и пять единиц техники. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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