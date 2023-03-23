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Из горящей многоэтажки в Анапе эвакуировали 40 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-goryashhej-mnogoetazhki-v-anape-evakuirovali-40-chelovek
Из горящей многоэтажки в Анапе эвакуировали 40 человек
Фото t.me/pva_anapa

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Заводской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 23 марта в 17:59.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно задымление на верхнем этаже шестиэтажного дома с мансардой.

Пожарные прибыли на место в 18:03. В 18:19 пожар локализовали на площади 40 кв. м, а в 18:34 возгорание полностью ликвидировали. Сообщается, что из здания эвакуировали 40 человек. Пострадавших нет.

В тушении возгорания участвовали 17 человек и пять единиц техники. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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