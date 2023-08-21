В Ростовской области задержали собиравшую данные о ВС РФ гражданку Украины

Женщину подозревают в передаче информации о дислокации подразделений ВС РФ сотрудникам СБУ.

Кроме того, во время поездок в Ростовскую область гражданка Украины сообщала сотруднице СБУ места расположения ПВО и перемещения военной техники.

«Полученные женщиной данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава ВС РФ и техники», — сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

При задержании у подозреваемой изъяли средства связи, используемые для связи с представителями украинских спецслужб. Возбудили уголовное дело о шпионаже, женщине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

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