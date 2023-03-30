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В Ростовской области задержали краснодарца, который продал несуществующие вагоны на 63 млн рублей и скрывался 9 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-zaderzhali-krasnodartsa-kotoryj-prodal-nesushhestvuyushhie-vagony-na-63-mln-rublej-i-skryvalsya-9-let
Видео t.me/mediamvd

По данным правоохранителей, вместе с соучастником мужчина совершил более 20 сделок по продаже железнодорожных вагонов.

Мужчина занимал руководящие должности на железной дороге, а в 2010–2012 годах открыл свой бизнес — он продавал аварийные или списанные вагоны. Местные предприниматели доверяли бизнесмену и не проверяли достоверность договоров, поэтому злоумышленник придумал новую схему продажи. Вместе с сообщником он менял номера вагонов в документах, а к покупке при этом предлагал одни и те же вагоны. Когда покупатели переводили деньги, продавцы переставали выходить на связь. Всего от действий бизнесмена пострадали около 70 человек, общий ущерб — 63 млн рублей.

Возбудили уголовное дело, но в ходе расследования мужчина скрылся. Его объявили в федеральный розыск. В 2016 году суд заочно признал мошенника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Его сообщника суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы.

Злоумышленника задержали в Ростовской области спустя 9 лет розыска, его поместили в следственный изолятор, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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