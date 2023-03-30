Похитивших 137 млн рублей организаторов финансовой пирамиды осудили в Краснодаре

Ленинский районный суд 30 марта вынес приговор в отношении десятерых жителей Кубани и Адыгеи, которых обвиняли в организации преступного сообщества и мошенничестве.

Речь идет о финансовой пирамиде «Алмида Финанс», филиалы которой работали в Краснодаре и других городах и районных центрах Краснодарского края. С марта 2013 года по июль 2014 года злоумышленники похитили более 137 млн рублей, которые вносили инвесторы через электронный обменник на специально разработанный сайт.

Аферисты говорили вкладчикам, что их деньги участвуют в высокодоходных финансовых операциях, которые принесут им прибыль. На самом деле деньги мошенники никуда не направляли, а проценты выплачивали за счет новых участников пирамиды. В 2014 году выплаты прекратились, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В уголовном деле содержится более 200 томов, суд допросил более 500 пострадавших. Главный организатор скрылся от следствия. Троим его помощникам суд назначил по 8 лет лишения свободы каждому в колониях общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Еще семерым сотрудникам финансовой пирамиды суд назначил наказание по 6 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 5 лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших на общую сумму более 55 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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