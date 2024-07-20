В Ростовской области за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА

ВСУ ночью 20 июля попытались атаковать территорию Россию с помощью беспилотников самолетного типа.

Дежурные средства ПВО на территории РФ ночью уничтожили 26 беспилотников над Ростовской областью.

«В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Кроме того, минувшей ночью один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области, сообщает Минобороны РФ.

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