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В Ростовской области за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-za-noch-perehvatili-i-unichtozhili-26-ukrainskih-bpla
В Ростовской области за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА
В Ростовской области за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА

ВСУ ночью 20 июля попытались атаковать территорию Россию с помощью беспилотников самолетного типа.

Дежурные средства ПВО на территории РФ ночью уничтожили 26 беспилотников над Ростовской областью.

«В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Кроме того, минувшей ночью один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области, сообщает Минобороны РФ.

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