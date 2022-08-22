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В Ростовской области горят 40 га леса

Происшествия
22.08.2022 21:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-proizoshel-lesnoj-pozhar-ploshhadyu-40-ga
Видео t.me/overhear_vkamenske

Возгорание в лесу произошло днем 22 августа в Калитвинском лесничестве Каменского района.

Информация о пожаре поступила спасателям в 14:28. Прибыв на место они зафиксировали горение на площади 0,5 га. Но позже площадь пожара выросла до 32 га.

По данным на 21:00, площадь лесного пожара в Каменском районе составляет уже 40 га. Спасатели сняли угрозу распространения пожара на хутор Диченский.

Сейчас в ликвидации возгорания принимают участие 177 человек и 50 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд. Также организовали дежурство экипажей ГИБДД, сообщает ТАСС.

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