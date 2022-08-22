В Ростовской области горят 40 га леса
Происшествия
22.08.2022 21:53
Возгорание в лесу произошло днем 22 августа в Калитвинском лесничестве Каменского района.
Информация о пожаре поступила спасателям в 14:28. Прибыв на место они зафиксировали горение на площади 0,5 га. Но позже площадь пожара выросла до 32 га.
По данным на 21:00, площадь лесного пожара в Каменском районе составляет уже 40 га. Спасатели сняли угрозу распространения пожара на хутор Диченский.
Сейчас в ликвидации возгорания принимают участие 177 человек и 50 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд. Также организовали дежурство экипажей ГИБДД, сообщает ТАСС.
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