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В Ростовской области продолжается розыск вооруженного преступника, ранившего полицейского

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-prodolzhaetsya-rozysk-vooruzhennogo-prestupnika-ranivshego-politsejskogo
В Ростовской области продолжается розыск вооруженного преступника, ранившего полицейского
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области

В Новошахтинске правоохранители продолжают разыскивать вооруженного мужчину, который 6 декабря ранил полицейского.

«В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

При этом в соцсетях со ссылкой на чат правоохранителей 6 декабря начали распространять информацию о нападении диверсионно-разведывательной группы на полицейских в Старой Соколовке Новошахтинска. Эта информация оказалась фейком, ее опровергли местные власти.

«Очередной вброс дезинформации с целью распространения паники среди местных жителей», — сообщает Telegram-канал администрации города Новошахтинска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря около 12:00 в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции. Предположительно, в полицейских стрелял из пулемета дезертир. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, а злоумышленник сбежал. По факту произошедшего в СК возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и незаконный оборот огнестрельного оружия. Поиск преступника продолжается.

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