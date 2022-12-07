В Ростовской области продолжается розыск вооруженного преступника, ранившего полицейского

В Новошахтинске правоохранители продолжают разыскивать вооруженного мужчину, который 6 декабря ранил полицейского.

«В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

При этом в соцсетях со ссылкой на чат правоохранителей 6 декабря начали распространять информацию о нападении диверсионно-разведывательной группы на полицейских в Старой Соколовке Новошахтинска. Эта информация оказалась фейком, ее опровергли местные власти.

«Очередной вброс дезинформации с целью распространения паники среди местных жителей», — сообщает Telegram-канал администрации города Новошахтинска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря около 12:00 в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции. Предположительно, в полицейских стрелял из пулемета дезертир. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, а злоумышленник сбежал. По факту произошедшего в СК возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и незаконный оборот огнестрельного оружия. Поиск преступника продолжается.