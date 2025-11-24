В Ростовской области поймали аферистов, обманувших жителя Анапы на 6 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска полиции города-курорта задержали мошенников, похитивших у пенсионера выручку с продажи недвижимости.

По информации правоохранителей, 20-летняя приезжая из Киргизии и 19-летний житель Ростова-на-Дону, действуя в составе организованной группы, забрали у курьера телефонных мошенников 6 млн рублей, ранее похищенные у обманутого пенсионера из Анапы.

Потерпевший снял деньги — выручку от продажи недвижимости — со своего счета, чтобы перевести их на якобы безопасный счет. Украденную наличность злоумышленники сразу перевели в криптовалюту.

«Анапские оперативники в кратчайшие сроки вышли на след злоумышленников и настигли их в Ростовской области. Мошенников заключили под стражу. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой. Сейчас полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

