В Ростовской области подросток погиб при столкновении двух лодок
Происшествия
17.09.2022 17:08
Трагедия произошла 15 сентября на реке Кагальник. Пятеро местных жителей, в том числе 17-летний подросток, вечером вышли на весельной лодке, чтобы половить рыбу. В какой-то момент из темноты на них налетело судно с мотором.
По данным следствия, на металлическую весельную лодку типа «Казанка» наехала моторная — «Байда». В результате столкновения двух мужчин госпитализировали с травмами. Несовершеннолетний пассажир погиб на месте — он выпал за борт и утонул.
Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Задержан судоводитель моторной лодки. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся соответствующие экспертизы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК РФ.
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