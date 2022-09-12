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В Ростовской области на трассе М4 Дон водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета

Происшествия
12.09.2022 14:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-na-trasse-m4-don-voditelya-inomarki-ubil-tros-iz-proletavshego-mimo-vertoleta
В Ростовской области на трассе М4 Дон водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Фото t.me/rostoday/18812

Трагедия произошла 10 сентября в Красносулинском районе. Тяжелый стальной такелаж оторвался от вертолета, угодил в лобовое стекло машины и смертельно ранил водителя.

Кадры происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. По их словам, это произошло в 13:30 на трассе М4 Дон.

«Водитель ехал по дороге рядом с машиной моих родителей, примерно в 90 километрах от Ростова-на-Дону. За несколько секунд до произошедшего он обогнал их. В этот момент летел вертолет, из которого торчало несколько железных тросов. Один из них угодил ему в лобовое, попав прямо в мужчину. Он погиб на месте, а вертолет полетел дальше», — сообщил очевидец трагедии Евгений.

Номера поврежденного автомобиля зарегистрированы в Норвегии, сообщает DonDay.

Информация по данному происшествию уточняется, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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