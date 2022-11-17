В Ростовской области планируют наладить речное и морское сообщение с Кубанью и Крымом
Экономика
17.11.2022 08:39
Об этом 16 ноября сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.
Возобновление регулярных речных и морских пассажирских перевозок обсудили на «Транспортной неделе-2022» в Москве.
Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев рассказал, что рассматривается возможность организации регулярных водных пассажирских маршрутов в Ейск и Керчь.
В 2023 году Ростовская область планирует приобрести два речных судна «Валдай 45Р». К 2025 году в планах закупить два морских судна «Метеор 120М», сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области в Telegram.
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