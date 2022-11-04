Лайнер Astoria Grande возобновит круизы Сочи в Турцию с 17 декабря

Фото t.me/astoriagrande

Дебютный сезон круизов лайнера Astoria Grande начался летом и завершился в октябре. За это время в круиз из Сочи в Турцию отправились свыше 9 тыс. пассажиров.

Первый зимний сезон лайнер откроет 17 октября. Об этом 4 ноября сообщил круиз-менеджер Astoria Grande Эдуардо Агаджанов.

«После завершения летнего сезона Astoria Grande возвращается с новой зимней программой для российских туристов — еженедельными круизами на новогодних и рождественских каникулах. Судно вновь прибудет в порт Сочи, круизы будут осуществляться каждую неделю с 17 декабря по 28 января», — сказал Агаджанов.

Во время семидневных круизов пассажиры проведут несколько дней в открытом море и увидят пролив Босфор. Также в рамках тура планируется двухдневная остановка в Стамбуле и посещение городов Орду и Трабзон.

По словам Агаджанова, что решение запустить зимние рейсы связано с их большой востребованностью со стороны туристов, сообщает ТАСС.

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