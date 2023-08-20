Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Ростовской области отразили атаку дронов-камикадзе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-otrazili-ataku-s-ispolzovaniem-dronov-kamikadze
В Ростовской области отразили атаку дронов-камикадзе
Фото t.me/mod_russia

Атака с использованием дронов-камикадзе произошла с утра 20 августа.

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Он отметил, что ПВО не применялось из-за малого размера цели.

«Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — уточнил Голубев.

Читайте также: мэрия Краснодара дала советы, что делать при появлении беспилотников.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях