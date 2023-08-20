В Ростовской области отразили атаку дронов-камикадзе

Атака с использованием дронов-камикадзе произошла с утра 20 августа.

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Он отметил, что ПВО не применялось из-за малого размера цели.

«Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — уточнил Голубев.

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