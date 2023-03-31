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В Ростовской области открыли движение по трассе Новошахтинск-Гуково

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-otkryli-dvizhenie-po-trasse-novoshahtinsk-gukovo?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Ростовской области открыли движение по трассе Новошахтинск-Гуково
Фото t.me/mchs_rostov

Движение по трассе Новошахтинск-Гуково из-за последствий снегопада было ограничено со стороны Новошахтинска 31 марта с 13:00. Потребовалась эвакуация людей.

О возобновлении движения вечером 31 марта сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.

«Движение на автодороге Новошахтинск-Гуково полностью восстановлено», — цитирует Бондаренко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с закрытой трассы, а также с М-4 «Дон» эвакуировали более 40 детей из ЛНР и ДНР, еще 44 ребенка — из Гуково Ростовской области. Всех разместили в Новошахтинской школе-интернате. Также сотрудники ГИБДД Ростовской области спасли мужчину, которому стало плохо в пробке.

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