В Ростовской области открыли движение по трассе Новошахтинск-Гуково
Общество
31.03.2023 20:42
Движение по трассе Новошахтинск-Гуково из-за последствий снегопада было ограничено со стороны Новошахтинска 31 марта с 13:00. Потребовалась эвакуация людей.
О возобновлении движения вечером 31 марта сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.
«Движение на автодороге Новошахтинск-Гуково полностью восстановлено», — цитирует Бондаренко ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с закрытой трассы, а также с М-4 «Дон» эвакуировали более 40 детей из ЛНР и ДНР, еще 44 ребенка — из Гуково Ростовской области. Всех разместили в Новошахтинской школе-интернате. Также сотрудники ГИБДД Ростовской области спасли мужчину, которому стало плохо в пробке.
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