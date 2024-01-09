В Ростовской области открыли движение на трех трассах, закрытых из-за снегопада

По данным ГИБДД Ростовской области, утром 9 января сняли ограничение движения на трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск.

В 6:30 движение на этой дороге было возобновлено без ограничений.

С 3:30 часов 9 января сняли ограничение на участке трассы Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск с 47 по 112 км в Морозовском и Милютинском районах.

С 23:15 8 января возобновили движение общественного и пассажирского транспорта на участке дороги длиной в 62 км на дороге Морозовск — Цимлянск — Волгодонск в Морозовском районе, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области в Telegram.

Для расчистки дороги на 979-м км трассы М-4 «Дон» была задействована спецтехника и тягачи. Экипажи ГИБДД оказывали водителям машин, застрявших в снежных заносах, помощь. Инспекторы связались с водителем автобуса, который перевозил группу детей в Белую Калитву. Автобус с детьми сопроводили для ночевки в Зверево. На трассе организовано мобильное патрулирование. Развернуто 5 пунктов обогрева и питания, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за снегопада 8 января ограничили движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.