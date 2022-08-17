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В Ростовской области от крупного лесного пожара спасли два детсада и школу

Происшествия
17.08.2022 10:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-ot-krupnogo-lesnogo-pozhara-spasli-dva-detsada-i-shkolu
В Ростовской области от крупного лесного пожара спасли два детсада и школу
Фото пресс-службы администрации Ростовской области

Крупный лесной пожар в Усть-Донецком районе бушует с 15 августа. Вечером 16 августа возгорание локализовали на площади 331 га.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил станицу Верхнекундрюченскую, где от лесного пожара пострадали семь жилых домов и хозяйственные постройки. Он поручил оперативно подготовить все необходимые документы для назначения выплат людям, утратившим имущество.

Благодаря слаженной работе оперативных служб и местных жителей в станице от пожара удалось спасти два детских сада и школу.

Сейчас пожар в Усть-Донецком районе тушат более 500 человек и 115 единиц техники, в том числе два самолета и два вертолета, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Читайте также: в Ростовской области из-за крупного лесного пожара повреждены около 50 строений.

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