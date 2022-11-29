В Ростовской области на 17 лет посадили мужчину, который зарубил топором покупателя своей машины

Приговор по делу об убийстве во время разбойного нападения вынес суд в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, в ноябре 2020 года под предлогом продажи своей машины марки BMW 35-летний мужчина назначил встречу 36-летнему покупателю. Злоумышленник убедился, что у мужчины при себе есть 3 млн рублей, а затем 20 раз ударил покупателя топором по голове. От полученных травм пострадавший скончался. После этого преступник забрал деньги, а тело отвез в заброшенное здание в Батайске. Машину жертвы злоумышленник сжег.

Возбудили уголовное дело о разбое, убийстве, угоне и поджоге. Подозреваемого задержали в Сочи. Суд назначил обвиняемому 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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