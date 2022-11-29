В Краснодаре будут судить мужчину, задушившего в пьяной ссоре знакомую

Уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя в ноябре направили в Советский районный суд Краснодара.

По версии следствия, в середине июля в квартире на улице Уральской пьяный мужчина поссорился со своей 25-летней знакомой. Во время конфликта он схватил ее за шею и задушил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Во время расследования обвиняемый признал вину полностью. Он ждет суда под стражей. Расследование дела провели следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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