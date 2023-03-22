В Ростовской области многодетная наркоманка родила в гостях и спрятала младенца в кладовке, ребенок умер

Жительницу Батайска за причинение новорожденному смерти по неосторожности приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание 34-летней женщине предстоит в колонии-поселении.

В июне прошлого года женщина в день родов не обратилась за медицинской помощью, а вместо этого будучи пьяной отправилась в гости к подругам. Их она убедила, что скорую вызывать не надо, она сама знает, что делать. Для нее это были не первые роды — у женщины пятеро детей.

Женщина родила двойню. Родившийся первым мальчик, по словам матери, сразу закричал, а второй ребенок, девочка, — нет. Мать решила не вызывать скорую помощь. Через некоторое время, заметив, что младенец не дышит, она завернула тело в покрывало и оставила в кладовке. Наутро она уехала вместе с новорожденным сыном, а подруге сказала, что за телом дочери вернется, когда будут деньги на похороны.

Через несколько дней подруга отнесла тело ребенка в подвал, пишет «КП» — Ростов».

На многодетную мать завели уголовное дело. По данным следствия, в момент родов женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Младенец скончался отсутствия специализированной медпомощи. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало внутриутробное отравление наркотическим средством.

Установлено, что женщина, зная о своей беременности, не состояла на медицинском учете и систематически употребляла наркотики. Также сообщается, что ее уже привлекали к уголовной ответственности за торговлю запрещенными веществами.

Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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