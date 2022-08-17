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В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар

Происшествия
17.08.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-likvidirovali-krupnyj-prirodnyj-pozhar
В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области

Лесной пожар 17 августа потушили в Усть-Донецком районе Ростовской области. Всего за два дня огонь охватил 331 га. 

«В 14:30 лесной пожар в Усть-Донецком районе ликвидировали», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. 

В Усть-Донецком районе организовали штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим в результате пожара в Верхнекундрюченском и Нижнекундрюченском сельских поселениях. Жители собирают вещи, продукты и игрушки для детей.

В администрациях сформировали списки пострадавших, им организована доставка продуктов и предметов первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Усть-Донецкого района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни ранее эвакуировали 139 человек.

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