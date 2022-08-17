В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар
Происшествия
17.08.2022 14:58
Лесной пожар 17 августа потушили в Усть-Донецком районе Ростовской области. Всего за два дня огонь охватил 331 га.
«В 14:30 лесной пожар в Усть-Донецком районе ликвидировали», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
В Усть-Донецком районе организовали штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим в результате пожара в Верхнекундрюченском и Нижнекундрюченском сельских поселениях. Жители собирают вещи, продукты и игрушки для детей.
В администрациях сформировали списки пострадавших, им организована доставка продуктов и предметов первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Усть-Донецкого района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни ранее эвакуировали 139 человек.
Популярные новости
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
- В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- На трассе под Горячим Ключом ночью загорелся фудтрак
- В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
ТОП 5 НОВОСТЕЙ