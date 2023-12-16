В Ростовской области из-за непогоды развернули шесть пунктов обогрева

В соседнем с Кубанью регионе пункты обогрева и питания развернули 16 декабря в связи с последствиями аномальных погодных условий.

К открытию подготовили еще 13 пунктов на 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

«За ночь в области зафиксировано более 100 новых отключений. По состоянию на 10:00 зафиксировано отключение 112 линий электропередачи. Аварии ликвидируют 150 бригад, в том числе 521 человек и 188 единиц спецтехники», — написал он в Telegram.

Губернатор отметил, что из-за отключений электроснабжения нарушено тепло- и водоснабжение потребителей нескольких населенных пунктов. Устранить эти аварии коммунальные службы обещают в течение дня.

«Сейчас в области уже развернуты 6 пунктов обогрева и питания на 360 мест, в том числе 4 – в Аксайском районе, и 2 – в Гуково. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развертыванию еще 13 пунктов на 1520 мест», — уточнил Голубев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за непогоды 16 декабря без света остались 575 тыс. человек в Ростовской области, ЛНР и ДНР.