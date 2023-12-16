Без света остались 575 тыс. человек в Ростовской области, ЛНР и ДНР

Многочисленные аварии на сетях произошли 15 и 16 декабря из-за ухудшения погодной обстановки.

«По данным на 6:00 обесточенными остаются потребители в Ростовской области — 89 тыс. человек, в ДНР — 233 тыс. человек, в ЛНР — 253 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Ростовскую область обрушилась непогода — в ночь на 12 декабря прошел ледяной дождь. В регионе без света остались 180 тыс. человек. Из-за ледяного дождя более 350 школ накануне днем перешли на удаленку. В травмпункты Ростова-на-Дону за два дня обратились более 300 человек, включая 71 ребенка.