Из-за ледяного дождя без света остаются 100 тыс. жителей Ростовской области

На соседний с Кубанью регион обрушилась непогода. В Ростовской области в ночь 12 декабря прошел ледяной дождь.

В регионе без света остались 180 тыс. человек. В Ростове-на-Дону было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, подающие тепло в 147 многоэтажек.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, к полуночи 13 декабря в столице региона восстановили подачу электроэнергии.

«В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение более 80 тыс. жителей Ростовской области. Около полуночи была восстановлена высоковольтная линия, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

При этом без электроснабжения в Ростовской области остаются около 100 тыс. человек. Аварийные бригады работали всю ночь, восстановительные работы продолжаются.

Из-за ледяного дождя более 350 школ накануне днем перешли на удаленку. В травмпункты Ростова-на-Дону за два дня обратились более 300 человек, включая 71 ребенка.

Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в ночь на 13 декабря к обработке дорог реагентами было привлечено 112 единиц техники, израсходовано 537 т реагентов.

По данным МЧС Ростовской области в Telegram, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. До середины дня 13 декабря в области ожидается гололедица в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.