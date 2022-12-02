В Ростове-на-Дону женщина родила в уличном туалете и оставила младенца умирать в баке

За убийство новорожденного 36-летней жительнице Ростова-на-Дону грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина родила мальчика 6 сентября текущего года в туалетной кабине за овощным ларьком на улице Золотистой. За медицинской помощью она обращаться не стала. Ребенок родился живым, однако мать решила его убить, поместила обнаженного младенца в бак туалетной кабины и ушла. Новорожденный мальчик скончался.

На женщину завели уголовное дело. В ходе расследования она полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Как сообщают местные СМИ, женщина работала в одном из торговых павильонов продавцом. Схватки начались у нее в разгар рабочего дня, тогда она пошла в ближайший туалет, родила, оставила младенца, а после вернулась за прилавок, пишет «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

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