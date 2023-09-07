В Ростове-на-Дону завершают устранять последствия падения обломков БПЛА

Об устранении последствий падения БПЛА 7 сентября рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, работы близятся к завершению — спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции, коммунальщики убирают территорию.

«С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 машин, в том числе одна — сгорела. Восстановлено электроснабжение 20 домов. Проводятся работы на поврежденных трех жилых зданиях», — написал Голубев в своем Telegram.

Он добавил, что жители сегодня смогут вернуться в свои квартиры. Сейчас для них организовали горячее питание, также людям выдают сухой паек.

Власти организовали оперативные группы, которые проведут обследования жилых помещений для оценки ущерба. По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», силы ПВО сбили два беспилотника над Ростовом-на-Дону 7 сентября около 3:00. На улице Пушкинской упали обломки одного из БПЛА. В результате были повреждены фасады и выбиты окна в трех домах. На месте падения обломков беспилотника в границах домов по ул. Пушкинская, 39, 41, 42 с 9:00 ввели режим ЧС. В трех домах живут 99 человек.