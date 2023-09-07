Режим ЧС после падения обломков БПЛА ввели в Ростове-на-Дону

Силы ПВО сбили два беспилотника над Ростовом-на-Дону 7 сентября около 3:00. Режим ЧС введен на улице Пушкинской, где упали обломки одного из БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39, 41, 42 с 9:00 введен режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», — написал он в Telegram.

Глава Ростовской области также сообщил, что жителям пострадавших домов предложили размещение в маневренном фонде. В настоящее время организован обход территорий для уточнения ущерба. После того, как ущерб будет зафиксирован, пострадавшим оформят выплаты.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что сейчас на месте происшествия работают спасатели. Они снимают нависшие аварийные конструкции. Доступ посторонних лиц к месту происшествия ограничен.

Рассматривается введение режима ЧС на улицах Стабильной, 3, Коблова, 4 и Волнистой 25/7 в связи отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более 3 тыс. человек.

«В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на ул.Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов», — написал Логвиннко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 3:00 7 сентября системы ПВО сработали в Ростове-на-Дону и в Раменском районе Московской области. Около 5:00 сообщили о попытке атаки украинских дронов на Брянск. В Ростове в результате падения БПЛА пострадал один человек.