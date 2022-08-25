В Ростове-на-Дону загорелись 3,5 га камыша

Видео ГУ МЧС России по Ростовской области

Загорание сухой растительности произошло 25 августа в 14:30 на улице Чемордачка.

«Площадь, пройденная огнем, составляет около 3,5 га, кромка на данный момент составляет около 1 км», — рассказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Для тушения природного пожара на Чемордачке задействовали вертолет Ми-8. Он выполнил 23 сброса воды, сообщает ТАСС.

По данным на 20:00, горение камыша происходит на протяженности 3,5 км. Тушение огня разбили на три боевых участка.

Сейчас в ликвидации природного пожара принимают участие 87 человек и 30 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Для тушению природного возгорания на Чемордачке создали оперативный штаб. Пожару присвоили 3 ранг. Для его ликвидации власти города выделили 15 водовозок. При необходимости их количество увеличат до 30, сообщил в Telegram мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Глава областного МЧС также уточнил, что для тушения загорания камыша вызвали два пожарных поезда — один из Батайска, другой из Ростова-на-Дону. По его словам, причину возгорания устанавливают специалисты.

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