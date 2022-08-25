Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Ростове-на-Дону загорелись 3,5 га камыша

Происшествия
25.08.2022 20:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostove-na-donu-zagorelis-3-5-ga-kamysha
Видео ГУ МЧС России по Ростовской области

Загорание сухой растительности произошло 25 августа в 14:30 на улице Чемордачка.

«Площадь, пройденная огнем, составляет около 3,5 га, кромка на данный момент составляет около 1 км», — рассказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Для тушения природного пожара на Чемордачке задействовали вертолет Ми-8. Он выполнил 23 сброса воды, сообщает ТАСС.

По данным на 20:00, горение камыша происходит на протяженности 3,5 км. Тушение огня разбили на три боевых участка.

Сейчас в ликвидации природного пожара принимают участие 87 человек и 30 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Для тушению природного возгорания на Чемордачке создали оперативный штаб. Пожару присвоили 3 ранг. Для его ликвидации власти города выделили 15 водовозок. При необходимости их количество увеличат до 30, сообщил в Telegram мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Глава областного МЧС также уточнил, что для тушения загорания камыша вызвали два пожарных поезда — один из Батайска, другой из Ростова-на-Дону. По его словам, причину возгорания устанавливают специалисты.

Читайте также: крупный лесной пожар в Ростовской области повредил 67 домов, из них 16 — полностью сгорели.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
  3. В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
  6. В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу
Прямой эфир
Мы в соцсетях