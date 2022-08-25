В Ростове-на-Дону загорелись 3,5 га камыша
Загорание сухой растительности произошло 25 августа в 14:30 на улице Чемордачка.
«Площадь, пройденная огнем, составляет около 3,5 га, кромка на данный момент составляет около 1 км», — рассказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.
Для тушения природного пожара на Чемордачке задействовали вертолет Ми-8. Он выполнил 23 сброса воды, сообщает ТАСС.
По данным на 20:00, горение камыша происходит на протяженности 3,5 км. Тушение огня разбили на три боевых участка.
Сейчас в ликвидации природного пожара принимают участие 87 человек и 30 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
Для тушению природного возгорания на Чемордачке создали оперативный штаб. Пожару присвоили 3 ранг. Для его ликвидации власти города выделили 15 водовозок. При необходимости их количество увеличат до 30, сообщил в Telegram мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Глава областного МЧС также уточнил, что для тушения загорания камыша вызвали два пожарных поезда — один из Батайска, другой из Ростова-на-Дону. По его словам, причину возгорания устанавливают специалисты.
Читайте также: крупный лесной пожар в Ростовской области повредил 67 домов, из них 16 — полностью сгорели.
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
- В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
- В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу