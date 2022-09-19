В Ростове-на-Дону из-за сообщения о гранате эвакуировали жителей многоэтажки

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Инцидент произошел вечером 19 сентября в одном из многоквартирных домов на проспекте Горшкова в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

Жители обнаружили в подъезде многоэтажки гранату Ф-1 и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обсмотрели подозрительный предмет и установили, что опасности не представляет и является муляжом гранаты. На время проверки всех жителей эвакуировали из многоэтажки.

В настоящее время полицейские выясняют, как предмет оказался в подъезде жилого дома, сообщает портал 1rnd.ru.

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