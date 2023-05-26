В Ростове-на-Дону горит склад с пряжей на площади 800 кв. метров, есть угроза распространения огня

Информация о возгорании складского помещения на улице Вавилова, 60 поступила в МЧС Ростовской области 26 мая в 15:27.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что на складе горят стеллажи с пряжей. Площадь пожара составляет около 800 кв. м. Есть угроза распространения пожара на соседние здания.

На месте работают 48 человека и 13 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Читайте также: в Краснодаре произошел пожар на складе площадью 500 кв. метров.