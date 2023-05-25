В Краснодаре произошел пожар на складе площадью 500 кв. метров

Сообщение о возгорании в здании на улице Путевой поступило в МЧС 25 мая в 4:21.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что произошло возгорание в здании на площади 200 кв. м. На месте создали штаб пожаротушения и два боевых участка.

В 4:59 огонь локализовали, в 6:08 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

Во время пожара никто не пострадал. На месте работали 81 человек и 26 единиц техники. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре произошел хлопок газа в многоэтажке, эвакуировали 56 человек.