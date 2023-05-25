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В Краснодаре произошел пожар на складе площадью 500 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshel-pozhar-na-sklade-ploshhadyu-500-kv-metrov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре произошел пожар на складе площадью 500 кв. метров
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании в здании на улице Путевой поступило в МЧС 25 мая в 4:21.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что произошло возгорание в здании на площади 200 кв. м. На месте создали штаб пожаротушения и два боевых участка.

В 4:59 огонь локализовали, в 6:08 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

Во время пожара никто не пострадал. На месте работали 81 человек и 26 единиц техники. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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