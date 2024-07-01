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В Росстате рассказали, сколько россиян зарабатывает больше 100 тыс. рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rosstate-rasskazali-skolko-rossiyan-zarabatyvaet-bolshe-100-tys-rublej
В Росстате рассказали, сколько россиян зарабатывает больше 100 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Четверть работников получают доходы от 27 до 45 тыс. рублей.

Сотрудники Росстата оценили средний доход жителей РФ. В эту сумму включили зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости. Так, менее 1% граждан получают в месяц до 7 тыс. рублей, 26,2% — от 27 до 45 тыс. рублей. Только 11,2% зарабатывают более 100 тыс. рублей, сообщает 360.ru, ссылаясь на РБК.

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