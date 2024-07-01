В Росстате рассказали, сколько россиян зарабатывает больше 100 тыс. рублей

Четверть работников получают доходы от 27 до 45 тыс. рублей.

Сотрудники Росстата оценили средний доход жителей РФ. В эту сумму включили зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости. Так, менее 1% граждан получают в месяц до 7 тыс. рублей, 26,2% — от 27 до 45 тыс. рублей. Только 11,2% зарабатывают более 100 тыс. рублей, сообщает 360.ru, ссылаясь на РБК.

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