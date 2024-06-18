Кубанский депутат Госдумы рассказала об ожидаемой пенсии при средней зарплате

Чтобы получать пенсию в 30 тыс. рублей, зарплата в России должна составлять около 75 тыс. рублей.

Об этом сообщила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ссылаясь на 102 статью Конвенции Международной организации труда, которую частично ратифицировала Россия.

«Пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тыс. рублей пенсии зарплату нужно получать около 75 тыс», — отметила депутат.

При этом сейчас в стране, по статистике, средняя зарплата — порядка 75 тыс. рублей, добавила Бессараб. По ее словам, для пенсионных выплат в 2024 году необходимо получить не менее 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент) и иметь 15 лет стажа, сообщает РИА «Новости».

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