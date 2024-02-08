В Россию начали ввозить первые партии мимозы из Абхазии

На таможенном посту МАПП Адлер сотрудники таможни провели контроль первой в этом году коммерческой партии мимозы.

Первая «цветочная» декларация была подана на 150 кг цветов. Цветочный груз проходит таможенный контроль в приоритетном порядке в кратчайшие сроки.

Из-за теплой погоды в этом году сезон мимозы начался раньше — в первых числах февраля. В прошлые годы первую мимозу начинали ввозить с середины февраля. Основные поставки мимозы ожидаются с конца февраля и до первых чисел марта.

В 2023 году из Абхазии в Росси. ввезли рекордные 200 т мимозы. В среднем за сезон ввозят около 150 мимозы, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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