В посылке из Чехии под видом чая жительнице Кубани прислали 900 г наркотиков
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками Краснодарской таможни.
Во время проверки оперативной информации таможенники выявили две посылки, которые пришли из Чехии жительнице Кубани. В посылках лежали черные пакеты с надписью Сulinary Matcha, organic, Stone-Milled Green Tea. Внутри пакетов обнаружили наркотическое вещество митрагинин весом более 894 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.
По фактам контрабандной пересылки наркотических средств в крупном размере в таможне возбудили два уголовных дела. Женщине грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. Материалы уголовных дел передали в следственные органы.
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