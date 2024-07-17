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В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossiyu-iz-ukrainskogo-plena-vernulis-95-voennosluzhashhih
В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих
Фото пресс-службы ЮВО

В Минобороны РФ сообщили, что взамен российских военнослужащих передали 95 военнопленных ВСУ.

Освобожденных бойцов доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

При возвращении российских военных посредническое участие оказали ОАЭ, сообщает RT.

Читайте также: врачи из Краснодара привезли в зону СВО гуманитарный груз и помогли раненым. Медики Краевой клинической больницы № 2 передали российским бойцам квадроциклы, лекарства, еду и другую гуманитарную помощь. Также врачи привезли инвентарь для эвакуации раненых.

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