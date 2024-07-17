В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих

В Минобороны РФ сообщили, что взамен российских военнослужащих передали 95 военнопленных ВСУ.

Освобожденных бойцов доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

При возвращении российских военных посредническое участие оказали ОАЭ, сообщает RT.

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