В Российском зерновом союзе рассказали, как изменятся в РФ цены на рис и гречку

Фото Nechaev, pixabay.com

По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского традиционное соотношение между стоимостью риса и гречки может измениться. Обычно гречка стоит дороже риса, но в этом сезоне ее цена падает.

Снижение цены на гречневую крупу происходит на фоне большого урожая.

«Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай. Поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене — минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться», — сказал Злочевский.

Глава Российского зернового союза предположил, что цена на рис в этом сезоне может вырасти в пределах 10%.

«В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда. Порядка 900 тыс. тонн вместо обычных 1 млн 100 тыс. тонн. Этого достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год. Из них 800 тыс. тонн своего и около 200 тыс. тонн импортного. Мы производим короткозерный рис, около 300 тыс. тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный, на него есть потребительские предпочтения. Говорить о том, что будут взрывные процессы, связанные с ростом цен на рынке риса, не приходится. Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно. Пока мы видим, что цены на рис колеблются в пределах десяти процентов», — цитирует Злочевского радио Sputnik.

Читайте также: минфин предложил в 2023 году поднять минимальную цену на водку до 281 рублей.