Минфин предложил в 2023 году поднять минимальную цену на водку до 281 рублей

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Согласно проекту приказа Минфина РФ, в 2023 году минимальная цена на водку в рознице поднимется до 281 рубля за 0,5 л. Стоимость коньяка планируют поднять до 517 рублей.

В настоящее время минимальная розничная цена водки — 261 рубль. За 0,5 л бренди — 348 рублей. За такой же объем коньяка — 480 рублей.

Проект приказа разместили на сайте проектов нормативных актов.

Согласно документу, минимальная отпускная цена на бренди вырастет до 289 рублей за 0,5 л. Оптовая составит 304 рубля, сейчас — 284 рубля.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года предлагают установить на уровне 229 рублей. Сейчас она составляет 214 рублей. Оптовая цена предполагается на уровне 238 рублей против 222 рублей в настоящее время.

Минимальную отпускную цену на коньяк могут повысить с 371 до 397 рублей, оптовую — с 391 до 419 рублей.

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