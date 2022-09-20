В августе в Краснодарском крае подешевели овощи и свинина

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В августе потребители могли наблюдать понижение стоимости некоторых видов овощей и свинины. В ЦБ РФ рассказали, что могло повлиять на ценообразование в последнем месяце лета.

Инфляцию в регионе сдерживали преимущественно цены на мясо и плодоовощную продукцию. За счет увеличения объемов производства и сокращения затрат удалось замедлить годовой рост цен на говядину и курицу, а также сделать свинину дешевле.

В августе больше, чем в июле, снизились цены на картофель и капусту. Подешевели помидоры, огурцы, а также апельсины и лимоны. Яблоки, бананы и груши выросли в цене меньше, чем в прошлом месяце. Это произошло благодаря увеличению предложения. Расширились площади посева, вырос урожай. Также был отменен запрет на ввоз некоторых фруктов. На ценообразовании сказалось еще и укрепление рубля, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

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