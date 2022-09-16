Статистика: какие продукты подорожали по сравнению с августом 2021 года

Видео канала «Кубань 24»

Краснодарстат опубликовал исследование, в котором сравнил нынешние средние цены на отдельные категории продуктов с августом прошлого года.

Наиболее значительно подорожала молочная продукция. Еще в январе ее средняя цена достигала около 88 рублей, а к сентябрю она уже выросла до 96 рублей. Сливочное масло год назад стоило 540 рублей за 1 кг, а сейчас — 721 рубль.

Кроме того, подорожали подсолнечное масло, сахар, курица, яйца и хлеб. Эксперты объяснили увеличение цен повышением себестоимости производства. При этом свинина и картофель подешевели по сравнению с прошлым летом — на 8 и на 5 рублей соответственно.

Читайте также: в Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20%.