В Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20 процентов
К сентябрю 2022 года стоимость некоторых популярных сортов зерна упала на 20%. Эксперты считают, что резких скачков цен на кофе до конца года уже не будет.
С конца февраля в Краснодарском крае кофейные зерна подорожали на 30—40%. Этому способствовали неурожай в Бразилии и рост расходов на логистику. По мнению специалистов, рассуждать о цене зерен на новый урожай пока рано. Его сбор закончится в конце октября.
«Не на все позиции упали цены. В основном стоимость зерен турецкого и бразильского кофе понизилась на 20%. Но поставщики всегда перед фактом нас ставят. Когда на рынке происходят такие перепады — цены меняются постоянно. Мы заказываем зерна, наша заявка находится на рассмотрении и какая будет «отпускная» стоимость — неизвестно. Как только нас ставят в очередь — только тогда мы узнаем конечную цену», — сообщила владелица специализированного магазина Ирина Наумова.
Руководитель отдела поставок сети кофеен Cofix Алексей Семенов отметил, что основными факторами, влияющими на стоимость готового продукта в России, являются цены на логистику и зеленое зерно. Больший вес среди этих двух факторов имеет закупочная цена сырья. Логистическая составляющая это всего 5–7% стоимости, пишет «Ъ—Кубань».
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