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В России стали чаще покупать чай, кофе и сахарозаменители в интернете

Общество
26.08.2022 10:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-stali-chashhe-pokupat-chaj-kofe-i-saharozameniteli-v-internete
В России стали чаще покупать чай, кофе и сахарозаменители в интернете
кофе

Аналитики «Чек Индекса» и ЮKassa выяснили, что продажи чая и кофе в онлайн-магазинах с 1 по 20 августа выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Средний чек в первые три недели августа за покупку кофе онлайн составил 598 рублей, на 48% больше, чем в 2021 году. Объем продаж кофе вырос на 8%, чая — на 17%.

Средний чек на чай увеличился до 327 рублей, на 42%. Если учитывать покупки и в интернете, и в магазинах, то объемы продаж обоих категорий снизились на 4–5%, средний чек же стал больше: 390 рублей для кофе, на 44% выше и 228 рублей для чая, на 34%.

В июле показатели 2021 и 2022 годов были практически одинаковыми.

Также эксперты отметили рост продажи натурального заменителя сахара (стевии). Объем продаж в целом в августе вырос на 81%, средний чек — до 276 рублей, на 15%. В интернет-магазинах объем вырос почти в два раза, средний чек — до 310 рублей, на 24%. В июле продажи выросли на 108% в целом и на 230% онлайн, средний чек не изменился, сообщили в пресс-службе компании ЮMoney.

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