В Российском Международном Олимпийском университете открылся новый учебный год

Торжественное открытие учебного года в РМОУ в Сочи состоялось 15 сентября. В нем приняли участие ректор РМОУ Лев Белоусов, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, олимпийский чемпион, президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин и многие другие спортсмены.

Обучение по трем программам дополнительного образования в олимпийском университете начали 78 слушателей из 11 стран. Преподавать им будут профессора, приглашенных из 8 зарубежных стран.

«Ровно десять лет назад открылся кампус нашего Университета. Первым слушателям международной программы «Мастер спортивного администрирования» посчастливилось принять участие в организации зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. А сегодня к нам на учебу поступают чемпионы и призеры тех Игр», — рассказал Лев Белоусов.

Он добавил, что увидел в глазах ребят нового набора искреннее желание учиться, ставить самые высокие цели и добиваться их, открывать в себе новые таланты.

В этом году за парты сядут рекордное число победителей и призеров Олимпийских игр, среди которых олимпийский чемпион Игр «Сочи-2014» по скелетону Александр Третьяков, олимпийские чемпионы по фехтованию Тимур Сафин и Аделина Загидуллина, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам «Сочи 2014» Максим Вылегжанин, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию (парное катание) Евгения Тарасова.

В когорту слушателей также вошли призер чемпионата Европы по футболу Владислав Радимов и заслуженные паралимпийцы, например, 2-кратная участница Паралимпийских игр (триатлон ПОДА) Анна Бычкова.

Лидерами по числу спортсменов, направленных на обучение, стали федерации по легкой атлетике —7, художественной гимнастике — 5, гребному спорту —5.

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