Скейт-парк по олимпийским стандартам откроют в Сочи

Спортивный комплекс в микрорайоне Мацеста планируют открыть ко Дню образования Краснодарского края.

Скейт-парк разместили в районе набережной реки Мацесты, на территории удаленной от жилых домов и прогулочных зон.

«Это будет пространство, где наши дети и подростки смогут не только активно проводить время, но и профессионально совершенствоваться в экстремальных видах спорта. В Год архитектуры мы создаем новые проекты с учетом пожеланий горожан. Так территории преображаются, становятся комфортными и, что важно, востребованными у сочинцев», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Площадка соответствует международным стандартам. Предусмотрена возможность для подготовки к международным состязаниям в дисциплинах скейтборда, роликов, трюковых самокатов и велосипедов.

По словам президента федерации скейтбординга Сочи Германа Карпушина, площадка соответствует стандартам скейт-парков олимпийского уровня.

Прилегающую к спортивному комплексу территорию благоустроили и установили новую остановку общественного транспорта. Общая площадь составляет порядка 1 тыс. кв. м. Торжественное открытие скейт-парка приурочат ко Дню образования Краснодарского края. В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и первый турнир, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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