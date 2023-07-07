В российских вузах начали обучать администрированию государственных пабликов

В региональных вузах начали готовить дипломированных специалистов по ведению официальных страниц госорганизаций в соцсетях.

Программы уже запущены в Краснодарском крае, Белгородской и Ульяновской областях. Это первый опыт в России, когда за подобное обучение администраторам выдают сертификаты государственного образца.

В Краснодарском крае программа стартовала на базе филиала Президентской Академии. Сейчас на ней обучается первый поток, в числе которого не только действующие, но и потенциальные специалисты — обучиться может любой желающий. Граждане, относящиеся к социально незащищенным группам населения, могут пройти обучение в РАНХиГС бесплатно. После прохождения программы они могут трудоустроится в орган власти или госорганизацию.

«Краснодарский край — это более 7 тыс. организаций, которым согласно федеральному закону так или иначе необходимо вести аккаунты в социальных сетях. Мы как ЦУР столкнулись с тем, что на местах просто нет специалистов, либо они есть, но уже трудоустроены в коммерческом секторе. Было принято решение начать обучение тех, кто ищет работу и мотивирован к освоению новой для госсектора специальности. Так этот проект и родился.», — подчеркнул руководитель ЦУР Краснодарского края Юрий Шевченко.

Программы повышения квалификации разрабатываются вузами совместно с Центрами управления регионами. В программу спецподготовки включены блоки по работе с обратной связью от населения, аналитике информационного поля, проведению онлайн-социологии и развитию самих страниц в соцсетях.

«Конечно, блок по ведению страниц госучреждений включен во множество программ допобразования для госслужащих. Уникальность в том, что это направление впервые было выделено в отдельную программу. Нужно понимать, что администраторы госпабликов — те люди, которые отвечают за восприятие государства в соцсетях. Это значит, что контент, который они производят, должен быть качественным и полезным, а их ответы на комментарии граждан — понятными и конкретными. В этом и состоит смысл обучения — повышение качества диалога власти и населения», — рассказала замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

В Белгородской области ЦУР совместно с БелГУ уже вручил сертификаты гособразца первому потоку программы. В него вошли 43 специалиста по ведению госпабликов, которые дополнительно обучились медиапланированию и проведению прямых эфиров в соцсетях. В Ульяновской области участниками ДПО стали 30 профильных специалистов, ответственных за ведение страниц школ.

Органы власти и подведомственные учреждения обязали вести страницы в соцсетях с 1 декабря прошлого года. Обновление федерального законодательства коснулось более 150 тыс. организаций, в числе которых как правительства регионов и местные администрации, так и школы, больницы, дома культуры.