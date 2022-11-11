В России 70% глав муниципалитетов завели страницы в соцсетях в 2022 году

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По данным АНО «Диалог», в ноябре текущего года свыше 2 тыс. глав российских городов и районов ведут личные страницы в соцсетях.

В статистику попадают главы, присутствующие минимум в двух социальных сетях. Это 84% глав территорий, то есть 2 тыс. 11 человек из 2 тыс. 384. Для сравнения, на декабрь прошлого года эта доля составляла только 14%. Таким образом, 70% глав муниципалитетов в 2022 году стали вести личные соцсети.

По мнению замгенерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, рост связан в первую очередь с губернаторами.

«Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соцсетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может выделить на них время. Во многих регионах аккаунт губернатора — самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная», — сказал Цепелев.

Он подчеркнул, что соцсети стали маркером открытости и обязательным элементом личного бренда политика.

Руководитель ЦУР Краснодарского края Юрий Шевченко отметил, что на Кубани работа с соцсетями ведется уже много лет. Также он отметил важность диалога с людьми в удобном для них формате.

«На Кубани эта работа ведется уже много лет. Где-то более интенсивно, где-то в фоновом режиме. На каждом ежемесячном планерном совещании наш губернатор, Вениамин Кондратьев, подчеркивает, что диалог с жителями критически важен при принятии решений. А обратная связь — отличный индикатор состояния дел. Сейчас, с вступлением с 1 декабря в силу так называемого «закона о госпабликах», это присутствие в соцсетях становится еще и обязательным для всех. И это очень правильно и своевременно. Вести диалог с жителями надо там, где удобно именно им», — сказал Шевченко.

В настоящее время в ряде субъектов существуют рейтинги мэров по качеству соцсетей. Их составляют ЦУР совместно с департаментом информполитики администрации. При составлении рейтингов учитываются аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. В общей сложности, в РФ на аккаунты всех глав муниципалитетов подписались 6,5 млн человек. Большинство из них, 4 млн, приходятся на «ВКонтакте». В среднем, на страницу главы района подписаны порядка 3 тыс. жителей, сообщает пресс-служба АНО «Диалог».

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