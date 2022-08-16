Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев занял 7 место в рейтинге губернаторов РФ по охвату Telegram-канала

Общество
16.08.2022 13:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-zanyal-7-mesto-v-rejtinge-gubernatorov-rf-po-ohvatu-telegram-kanala
Кондратьев занял 7 место в рейтинге губернаторов РФ по охвату Telegram-канала
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рейтинг Telegram-каналов российских губернаторов составили на основе статистики сервиса TGStat.

Самый большой охват в Telegram среди губернаторов у главы Севастополя Михаила Развожаева — 61,8 тыс. На втором месте губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — 56,8 тыс., на третьем глава Дагестана Сергей Меликов — 41,2 тыс.

Telegram-канал губернатора Кубани Вениамина Кондратьев занял 7 место рейтинга с показателем 25,8 тыс. Мэр Москвы Сергей Собянин на 8 месте — 25,2 тыс.

Читайте также: Кондратьев занял 2 место в медиарейтинге губернаторов ЮФО за май.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
  6. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях