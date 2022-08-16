Кондратьев занял 7 место в рейтинге губернаторов РФ по охвату Telegram-канала
Общество
16.08.2022 13:52
Рейтинг Telegram-каналов российских губернаторов составили на основе статистики сервиса TGStat.
Самый большой охват в Telegram среди губернаторов у главы Севастополя Михаила Развожаева — 61,8 тыс. На втором месте губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — 56,8 тыс., на третьем глава Дагестана Сергей Меликов — 41,2 тыс.
Telegram-канал губернатора Кубани Вениамина Кондратьев занял 7 место рейтинга с показателем 25,8 тыс. Мэр Москвы Сергей Собянин на 8 месте — 25,2 тыс.
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