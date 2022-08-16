Кондратьев занял 7 место в рейтинге губернаторов РФ по охвату Telegram-канала

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рейтинг Telegram-каналов российских губернаторов составили на основе статистики сервиса TGStat.

Самый большой охват в Telegram среди губернаторов у главы Севастополя Михаила Развожаева — 61,8 тыс. На втором месте губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — 56,8 тыс., на третьем глава Дагестана Сергей Меликов — 41,2 тыс.

Telegram-канал губернатора Кубани Вениамина Кондратьев занял 7 место рейтинга с показателем 25,8 тыс. Мэр Москвы Сергей Собянин на 8 месте — 25,2 тыс.

Читайте также: Кондратьев занял 2 место в медиарейтинге губернаторов ЮФО за май.