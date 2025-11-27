В России женщина два года болела коронавирусом с 89 мутациями

Жительница Калуги обратилась в больницу из-за проблем с кишечником, однако выяснилось, что она является носителем SARS-CoV-2.

Российские ученые из НИУ ВШЭ совместно с учеными Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР исследовали образцы вируса, взятые у женщины. Выяснили, что в 2005 году она заразилась ВИЧ, который значительно ослабил ее иммунитет из-за отсутствия антиретровирусного лечения.

Изучив геном вируса и его происхождение, установили, что он относится к группе В.1.1, широко распространенной в 2020 году. Затем эта вариация быстро исчезла.

Таким образом, SARS-CoV-2 находился в организме пациентки на протяжении двух лет. В геноме этой вариации вируса ученые насчитали 89 мутаций, которых нет у других вариантов из группы В.1.1.

«Проведенный нами анализ существенно расширяет имеющиеся свидетельства того, что эволюция коронавируса в организме людей с подорванным иммунитетом является одним из самых больших источников новых вариаций SARS-CoV-2, способных вызвать новые волны пандемии. Также нам удалось раскрыть важную роль желудочно-кишечного тракта в развитии хронического заражения коронавирусом», — отметили ученые.

При анализе структуры мутаций выяснили, что многие из них возникли в процессе циркуляции вируса в пищеварительной системе, из-за чего он стал заражать клетки кишечника и желудка, сообщает 360.ru со ссылкой на научное исследование.

