Роспотребнадзор опроверг слухи о распространении нового вируса в России

Ведомство официально опровергло информацию о циркуляции неизвестного патогена на российской территории.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы подтвердили, что системы геномного эпиднадзора и эпидемиологического мониторинга не выявили атипичных возбудителей заболеваний.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в стране сейчас фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Лабораторные исследования показали доминирование штамма A(H3N2), который хорошо изучен.

Также ведомство напомнило о важности иммунизации против сезонного гриппа. Вакцинация по-прежнему остается наиболее эффективной мерой по предотвращению серьезных осложнений заболевания.

Ситуация с эпидемиологической обстановкой в регионах страны находится под контролем, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

