Мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать в Краснодаре до 30 ноября

В краевом центре продолжается вакцинация от гриппа. Прививки уже получили более 550 тыс. человек.

Медики планируют обезопасить от простуды еще как минимум 100 тыс. краснодарцев. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах. Они расположены на улице Красной, 122 и 35, и работают в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

В выходные дни медики ждут желающих в парке «Солнечный остров» и Чистяковской Роще — с 9:00 до 17:00.

Чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт.

Читайте также: в 2024 году от гриппа в Краснодарском крае привились около 3,5 млн человек. По информации медиков, коллективный иммунитет формируется, если привито 60% населения. В Краснодарском крае это более 3 млн жителей.

