В России завершили осенний призыв на срочную службу

Об этом стало официально известно 29 декабря. Осенний призыв на службу в Вооруженных силах России традиционно стартовал с 1 октября.

С начала призыва в армию России призвали около 130 тыс. молодых людей. Призывные комиссии в стране начали работать со 2 октября. Призывников начали отправлять в сборные пункты с 16 октября.

В этом году, как и в прошлые призывные кампании, молодые люди могли выбрать различные виды и рода войск для прохождения военной службы. Призывников обеспечили всем необходимым для прохождения срочной службы.

Кроме того, военных по призыву, отслуживших 12 месяцев, своевременно уволили со службы и направили домой, сообщает Министерство обороны РФ.

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